В Казахстане покажут в прямом эфире бой за звание абсолюта Тейлор - Рамирес

Поединок пройдет в первом полусреднем весе.

Коллаж: tofight.ru
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Вчера 22:44

В Лас-Вегасе (Невада, США) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе между обладателем поясов WBC и WBO американцем Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО) и британцем Джошем Тейлором (17-0, 13 КО), владеющим титулами WBA и IBF, сообщают Vesti.kz.

По казахстанскому времени бой состоится утром 23 мая. В прямом эфире его покажет телеканал "Хабар". Трансляция начнется в 08:00 по времени Нур-Султана.

Вечер бокса организован промоутерской компанией Top Rank. 

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Метки:
WBC WBO WBA IBF Профессиональный бокс


Бокс Профи-бокс
0
Вчера 22:44
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