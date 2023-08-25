В Казахстане покажут в прямом эфире битву супертяжей Александр Усик - Даниэль Дюбуа

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 11:42
©instagram.com/toprank

В субботу, 26 августа,  чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет защиту своих титулов, сообщают Vesti.kz.

Его соперником станет представитель Великобритании Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО).

Поединок состоится во Вроцлаве (Польша). В прямом эфире его покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 22:00 по времени Астаны.

В карде этого вечера бокса казахстанский боксер-супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО) померится силами с непобежденным нокаутером Лазизбеком Муллажоновым (3-0, 3 КО) из Узбекистана.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Усик Александр Профессиональный бокс Телеканал QazSport

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:20
Профи-бокс
В Казахстане покажут в прямом эфире дебютный бой небитого супертяжа Кособуцукого в США
Сегодня , 11:42
Профи-бокс
В Казахстане покажут в прямом эфире битву супертяжей Александр Усик - Даниэль Дюбуа
Сегодня , 11:20
Профи-бокс
Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов перед боем в Польше
Сегодня , 09:01
Профи-бокс
Казахстанский супетряж провел битву взглядов перед дебютным боем в США
Сегодня , 07:49
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана прошла взвешивание перед защитой титула и сделала заявление
Вчера , 18:16
Профи-бокс
В США поделились ожиданиями от второго боя Джукембаева в США
Вчера , 14:07
Профи-бокс
Именитого промоутера уличили в страхе перед дебютом казахстанского супертяжа в США
Вчера , 11:25
Профи-бокс
Подготовка к бою? Казахстанский боксер из команды Головкина приступил к тренировкам в США
Вчера , 09:29
Профи-бокс
Жанибек Алимханулы заинтриговал громким заявлением
23 августа, 22:43
Профи-бокс
Есть только один по-настоящему значимый пояс в боксе - Кроуфорд
© 2008 - 2023 ТОО «EML»