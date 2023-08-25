В Казахстане покажут в прямом эфире битву супертяжей Александр Усик - Даниэль Дюбуа

В субботу, 26 августа, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет защиту своих титулов, сообщают Vesti.kz.

Его соперником станет представитель Великобритании Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО).

Поединок состоится во Вроцлаве (Польша). В прямом эфире его покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 22:00 по времени Астаны.

В карде этого вечера бокса казахстанский боксер-супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО) померится силами с непобежденным нокаутером Лазизбеком Муллажоновым (3-0, 3 КО) из Узбекистана.