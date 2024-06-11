"Казахского короля нокаутов" припугнули экс-чемпионом мира

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Султан Заурбек (17-0, 12КО) имеет преимущество над экс-чемпион мира по версии IBO британец Джеймсом Диккенсом (32-5, 12КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил журналист из Великобритании Бен Смит.

Их поединок состоится 14 июня в Лондоне (Великобритания).

"Я видел в деле Султана. Он очень хороший боксер с прекрасной техникой. Его превосходство над бывшим чемпионом будет небольшим, но ощутимым. Тем не менее, Диккенс способен создать ему неприятности. Он опытный боец, который дрался на высоком уровне. Я считаю, что исход поединка еще не предрешен. И все же, Джеймс дважды был нокаутирован. Это оставляет свой след и ослабляет боксера. Я думаю, что у Заурбека есть шанс победить досрочно", - отметил Смит.

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Отметим, что Заурбек в профессионалах идет без поражений. В активе "Казахского короля" 17 побед, из которых 12 завершил досрочно.

Свой последний бой Султан провел в марте в Телфорде (Англия), где победил единогласным решением судей колумбийца Виктора Хулио (17-11, 9 КО).