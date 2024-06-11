"Казахского короля нокаутов" припугнули экс-чемпионом мира

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 16:30
©instagram.com/sultanzaurbek

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Султан Заурбек (17-0, 12КО) имеет преимущество над экс-чемпион мира по версии IBO британец Джеймсом Диккенсом (32-5, 12КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил журналист из Великобритании Бен Смит.

Их поединок состоится 14 июня в Лондоне (Великобритания).

"Я видел в деле Султана. Он очень хороший боксер с прекрасной техникой. Его превосходство над бывшим чемпионом будет небольшим, но ощутимым. Тем не менее, Диккенс способен создать ему неприятности. Он опытный боец, который дрался на высоком уровне. Я считаю, что исход поединка еще не предрешен. И все же, Джеймс дважды был нокаутирован. Это оставляет свой след и ослабляет боксера. Я думаю, что у Заурбека есть шанс победить досрочно", - отметил Смит.

WBA "наказала" Казахского короля нокаутов за "сенсацию"

Отметим, что Заурбек в профессионалах идет без поражений. В активе "Казахского короля" 17 побед, из которых 12 завершил досрочно.

Свой последний бой Султан провел в марте в Телфорде (Англия), где победил единогласным решением судей колумбийца Виктора Хулио (17-11, 9 КО).

Метки:
Заурбек Султан Профессиональный бокс Великобритания

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:30
Профи-бокс
"Казахского короля нокаутов" припугнули экс-чемпионом мира
Вчера , 09:08
Профи-бокс
Боксер с рекордом 21-0 нашел способ апсетнуть казахского чемпиона
Вчера , 08:45
Профи-бокс
Непобежденный боксер собрался потрясти Алимханулы
9 июня, 19:57
Профи-бокс
Мэнни Пакьяо проведет бой с чемпионом японского промоушена
9 июня, 09:51
Профи-бокс
Алимханулы напомнил о сущности бокса
9 июня, 08:55
Профи-бокс
Звезда бокса дебютировала с победы нокаутом в ММА
8 июня, 16:23
Профи-бокс
Синдром Канело? Еще один мексиканский чемпион попался на допинге
7 июня, 19:29
Профи-бокс
Бой Майк Тайсон - Джейк Пол получил новую дату
7 июня, 18:48
Профи-бокс
Джукембаеву предложили чемпионский бой в Казахстане после победы нокаутом
7 июня, 17:05
Профи-бокс
"Казахский король нокаутов" обесценил Канело. Подробности
© 2008 - 2024 ТОО «EML»