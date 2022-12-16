"Казахский Титан" заключил контракт с известным промушеном и проведет бои в США

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Сегодня 13:25
©из архива спортсмена

Алмат "Казахский Титан" Жуманов заинтересовал американский промоушен Bare Knukles FC и получил предложение о сотрудничестве в США, передает корреспондент Vesti.kz

По информации источника, после досрочной победы над Саядом "Иранским Халком" Гариби на него обратил внимание президент организации Дэвид Фельдман. Годовое соглашение с боями в США должно быть подписано в ближайшее время.

Напомним, что Жуманов нанес поражение Гариби в бою, который проводился в Дубае (ОАЭ). Формат боя был четыре раунда по две минуты, но завершился в первом, когда казахстанцу удалось нокаутировать оппонента. После этого он сообщил о том, что так и не получил свое вознаграждение.

Отметим, что Жуманов известен несколькими мировыми рекордами по поднятию тяжести и перетягиванию различных предметов колоссального объема.

 

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Метки:
Казахский Титан

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