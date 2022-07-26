"Казахский Титан" напал на "Иранского Халка"

Алмат Жуманов по прозвищу "Казахский Титан" перед боксерским поединком встретился с "Иранским Халком" Саядом Гариби, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники попытались провести дуэль взглядов, но все окончилось потасовкой.

Их бой состоится 31 июля в Dubai P7 Arena в Дубае (ОАЭ). Промоушеном займется компания Wicked N' Bad. Формат поединка - четыре раунда по две минуты.

Напомним, что "Казахский Титан" известен тем, что в апреле этого года сдвинул с места военно-транспортный самолет АН-72 и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

В свою очередь Гариби известен невероятными пропорциями роста и массы тела. При росте 189 сантиметров его вес составляет примерно 177 килограммов. Большую часть массы составляют мышцы. Популярность иранца в соцсетях выражается в почти миллионе подписчиков в Instagram.

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