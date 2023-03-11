"Казахский король" узнал плохие новости после победы над узбекским боксером 

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 20:24
©instagram.com/viktor.boxerkz

Казахстанский боксер Виктор Коточигов (14-2, 5 КО) узнал свое положение в рейтинге BoxRec.com после недавней победы на ивенте в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz. "Казахский король" победил решением судей местного боксера Сардора Музаффарова (4-7, 2 КО).

Сейчас казахстанец занимает 255-е место в рейтинге BoxRec в первом полусреднем весе. Ранее "Казахский король" выступал в легком весе и занимал в том дивизионе 187-ю строчку.

"Казахский король" подвергся нападению и оказался в больнице перед боем в Англии. Подробности

Напомним, Коточигов владел поясом WBC International, но лишился титула в 2020 году, когда проиграл решением судей британскому боксеру Макси Хьюзу (26-5-2, 5 КО).

После казахстанец провел бой за титул WBO European, но опять проиграл - нокаутом ирландцу Гэри Калли (16-0, 10 КО).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Коточигов Виктор Узбекистан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:12
Профи-бокс
Алимханулы потроллили за слова после отказа Головкина от двух титулов
Сегодня , 20:24
Профи-бокс
"Казахский король" узнал плохие новости после победы над узбекским боксером 
Сегодня , 18:53
Профи-бокс
Брат легенды бокса нокаутом выиграл бой за титул WBC
Сегодня , 17:21
Профи-бокс
Боксер дважды уронил соперника ударом по корпусу и забрал два титула
Сегодня , 16:26
Профи-бокс
Жестким нокаутом закончился бой сына двукратного олимпийского чемпиона по боксу
Сегодня , 15:35
Профи-бокс
Усик и Фьюри договорились о бое за "абсолюта" и распределении гонораров
Сегодня , 08:15
Профи-бокс
Алимханулы показал видео впечатляющей работы в зале
Вчера , 22:26
Профи-бокс
Тайсон Фьюри выдвинул ультиматум Александру Усику
Вчера , 21:14
Профи-бокс
Озвучено имя следующего соперника Головкина после отказа от двух титулов чемпиона мира
Вчера , 20:15
Профи-бокс
Бывшая чемпионка мира из Казахстана похвасталась изящной фигурой в купальнике
© 2008 - 2023 ТОО «EML»