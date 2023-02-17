"Казахский король" получил бой против узбекского боксера

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Вчера 11:41
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Казахстанский боксер Виктор Коточигов (12-2, 5 КО) по прозвищу "Казахский Король" свой следующий бой проведет 26 февраля, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на BoxRec.

Поединок пройдет в Ташкенте против боксера из Узбекистана Сардора Музаффарова (4-6, 2 КО). Музаффаров имеет серию из пяти поражений подряд. В основном узбекский боксер дрался в России. В последнем поединке он уступил грузину Игорю Адлейбе (14-0-2, 6 КО), который выступает за Россию.

Что касается Коточигова, то в последнем поединке он победил решением судей Айзека Муши (6-3-1, 4 КО) из Танзании. Бой состоялся 18 декабря 2022 года в Дубае (ОАЭ).

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Метки:
Профессиональный бокс Коточигов Виктор

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