"Казахский король нокаутов" получил соперника с 22-мя победами

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Сегодня 07:37
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Казахстанский боксер Султан Заурбек (17-0-0, 12 КО) по прозвищу "Казахский король" проведет следующий поединок против аргентинца Романа Рубена Рейносо (22-4-2,10 КО), передает Vesti.kz.

По информации BoxRec 21 июня в Болтоне (Великобритания) соперники сразятся лимите второго полулегкого веса. Бой будет рассчитан на 10-ть раундов.

Роман выступает на профессиональном ринге с 2011 года. На его счету 22 победы, четыре поражения и две ничьи. При этом десять успешных боев получились досрочными.

В мировом рейтинге второго полулегкого веса на сайте Boxrec Рейносо занимает 285 строчку, в то время как Заурбек располагается на 28 месте.

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Отметим, что Заурбек в профессионалах идет без поражений. В активе "Казахского короля" 17 побед, из которых 12 завершил досрочно.

Свой последний бой Султан провел в марте в Телфорде (Англия), где победил единогласным решением судей колумбийца Виктора Хулио (17-11, 9 КО).

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