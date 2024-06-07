"Казахский король нокаутов" обесценил Канело. Подробности

Непобежденный казахстанец Султан Заурбек (17-0, 12 КО) по прозвищу "Король нокаутов", назвал трех лучших боксеров мира, передают Vesti.kz со ссылкой Sport Plus Qazaqstan.

"Я считаю лучшим боксером мира Теренса Кроуфорда. На второе место я поставлю Александра Усика, а на третье место поставлю Наоя Иноуэ", - заявил Заурбек.

При этом казахстанец не включил в свой список чемпиона мира в трех весовых категориях мексиканца Сауля Канело Альвареса.

Отмечается, что Султан проведет бой 21 июня в Болтоне. При этом имя соперника не называется.

Заурбек в профессионалах идет без поражений. В его активе 17 побед, из которых 12 завершил досрочно.

Свой последний бой Султан провел в марте в Телфорде (Англия), где победил единогласным решением судей колумбийца Виктора Хулио (17-11, 9 КО).

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