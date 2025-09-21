Казахский чемпион мира из Узбекистана выиграл третий бой в профи в США

Этнический казах Руслан Абдуллаев (3-0, 1 КО), представляющий Узбекистан, одержал очередную победу на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

На вечере бокса в Индио (США) 23-летний Абдуллаев встретился с 32-летним американцем Кевином Джонсоном (12-8, 8 КО). Бой проходил в лимите суперлёгкого веса и продлился все восемь раундов. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу боксёру из Узбекистана - 79-73 дважды и 80-72.

Для Абдуллаева это уже третья победа в трёх профессиональных боях. В любителях он становился чемпионом Азии-2022 и мира-2023.

Интересно, что в 2019-2020 годах Абдуллаев пытался пробиться в молодёжную сборную Казахстана. Он выступал на молодежном чемпионате страны за Южно-Казахстанскую область и завоевал бронзу, уступив в полуфинале Сабыржану Аккалыкову. Однако пандемия COVID-19 прервала его планы, и после болезни спортсмен решил вернуться в Узбекистан.