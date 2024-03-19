Казахский боксер "опозорил" узбека и отобрал первенство у Елеусинова

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24-летний полусредневес Дильшат Нурым (9-1, 6 КО) резко ворвался в топ казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии BoxRec, передает Vesti.kz.

В обновленной версии рейтинга сервиса он расположился на 12-м месте рейтинга P4P среди казахстанцев. А в своем - полусреднем дивизионе Нурым перехватил лидерство у Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО), которого исключили из рейтинга из-за долгого простоя.

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В феврале Нурым провел два боя в Колумбии и нокаутировал местных боксеров: Кевина Мартинеса и Овер Патернину. Также на его счету победа в Ташкенте (Узбекистан) над многообещающим местным проспектом  - Фаррухом Арслоновым (8-1, 5 КО), который после поражения уехал драться в Таиланд.

Единственное поражение Дильшата случилось также в Ташкенте. Местный проспект Муджибило Турсынов (4-0, 1КО) взял верх решением судей. После этого он сменил весовую категорию, перейдя в легкий вес. Здесь боксер закрепился в топ-100 мирового рейтинга BoxRec.

Сам Нурым родился в Жанаозене, а свою карьеру начал в мае 2021 года. Всего он провел десять боев, из которых выиграл девять и проиграл один. На его счету шесть досрочных побед. В данный момент в рейтинге он занимает 166-ое место. Он выступал в Азербайджане, Узбекистане, Колумбии и Казахстане.

Напомним, что в полусреднем весе абсолютным чемпионом является американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО). Ранее в этом дивизионе выступали спарринг-партнер мексиканца Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО) Бобиржан Моминов и Бахтияр Эюбов, дравшийся в карде Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

Метки:
Профессиональный бокс Елеусинов Данияр

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