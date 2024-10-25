Казах прошел взвешивание перед боем с "Бандитом" в США

Казахстанский боксер второго среднего веса Бек Нурмаганбет (12-0, 10 КО) прошел взвешивание перед боем в США, передают Vesti.kz.

Нурмаганбет выступит в рамках вечера бокса в Сан-Джасинто (штат Калифорния, США), который пройдут утром 26 октября. Соперником будет мексиканец Хоакин Мурриета Лусио (13-13-3, 11 КО) по прозвищу "Бандит". Поединок рассчитан на восемь раундов.

Накануне сопернки прошли процедуру взвешивания. Так, Нурмаганбет показал на весах 171,6 фунта (77,83 килограмма), а Лусио оказался легче - 168,4 фунтов (76,38 кг).

Тренер Канело отреагировал на победу казаха нокаутом

Свой последний бой Нурмаганбет провел 15 сентября в Лас-Вегасе (США), где во втором раунде нокаутировал американца Джошуа Конли (17-7-1, 11 КО).

Их поединок состоялся в рамках вечера бокса Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) - Эдгар Берланга (22-1, 17 КО), в котором мексиканец победил по очкам и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе. Пуэрториканец потерпел первое поражение в карьере.

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