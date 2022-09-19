"Канело" - звезда, Головкин - великий". Эксперт сделал заключение о трилогии

Редактор портала World Boxing News Фил Джей подвел итоги противостояния казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-1-2, 39 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он высказался о дальнейших перспективах боксеров.

Третий поединок между Альваресом и Головкиным прошел накануне, 18 сентября, в Лас‑Вегасе (США). Мексиканец защитил чемпионские титулы по версиям WBO, IBF, WBA и WBC во втором среднем весе, победив единогласным решением судей. Для казахстанца это был дебют в новом весе.

"Это было большое противостояние. Головкин и "Канело" выдали одну из самых знаковых серий. В первом бою лучшим был GGG, затем была ничья, а в третьей битве заслуженно сильнее оказался "Канело". Жаль, что финальная схватка случилась так поздно. После нее не осталось вопросов. Трилогия завершена. Четвертый бой не имеет смысла. Итог простой. "Канело" - звездный боксер, лучший в двух или даже трех весовых категориях. Головкин - великий и опасный, даже несмотря на возраст. Это был один из немногих самых опасных для "Канело" соперников. GGG может продолжать карьеру дальше, ведь запаса его мастерства и навыков достаточно для защиты титулов в среднем весе", - отметил Джей.

Добавим, что Головкину уже подобрали следующего соперника, а промоутер Эдди Хирн высказался о прошедшей трилогии.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



