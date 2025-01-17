Канело записали поражение в бою с Кроуфордом

Чемпион по версии WBC в легком весе американец Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) поделился своим прогнозом на бой между мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО) и своим соотечественником Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

По его мнению, Канело не сможет забрать нолик у Кроуфорда. Более того американец способен его не только побить, но и сделать это легко.

"Да я все эти годы говорю об этом. Возможно, я и вовсе первый чувак, который заявил об этом поединке. Возможно, я даже заявил о нем раньше, чем это сделал Теренс. Так вот, всегда считал, что стилистически это бой Кроуфорда. Думаю, он побьет Канело. Не говорю, что это будет легкий бой. Но Кроуфорд может сделать так, что это будет очень легкий бой. Еще один момент. Не думаю, что Канело сможет позволить себе прорываться сквозь удары Теренса. Поверьте, чувак умеет бить. И это будет чувствоваться вне зависимости от дивизиона", - цитирует Шакура vRINGe.com.

Ранее сообщалось, что их бой состоится 3 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США), а спонсором вечера бокса выступит Riyadh Season и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Сотрудничавший с казахстанцем Геннадием Головкиным промоутер Том Леффлер уже выбрал своего фаворита в бою Канело - Кроуфорд.