"Канело" и Йылдырым прошли взвешивание перед титульным боем

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес (54-1-2, 36 KO) и турок Авни Йылдырым (21-2, 12 KO) прошли обязательную процедуру взвешивания перед поединком, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры показали одинаковый вес - 76,0 килограмма.

Главное событие вечера бокса состоится 27 февраля на арене Hard Rock Stadium в Майами (США). На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе (до 76,2 килограмма), принадлежащие Альваресу.

Приезжал в Алматы, помогал "Канело" в битве с GGG, а теперь готовится прибить самого Сауля. Превью к звездному часу Йылдырыма

Напомним, что в случае победы следующим соперником мексиканца может стать чемпион WBO в этом же дивизионе британец Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО). Их поединок намечается в мае этого года.