Канело выбрал следующего соперника

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Сегодня 13:20
©instagram.com/canelo

Абсолютный чемпион второго среднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) определился со следующим соперником. Им станет чемпион по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (32-0, 22 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN KnockOut

Отмечается, что сторона Канело рассматривала разных соперников, в том числе американца Давида Бенавидеса, россиянина Дмитрия Бивола и шведа Баду Джека. В конечном счете выбор пал на Чарло. 

Ожидается, что бой состоится в сентябре. Если он будет подтвержден в ближайшие несколько дней, то менеджеры боксеров рассмотрят возможность его проведения на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Альварес последний бой провел 6 мая у себя на родине, когда судейским решением выиграл у британца Джона Райдера и этим самым защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

Чарло не выходил на ринг с 2021 года.

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Метки:
Альварес Сауль Чарло Джермалл

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