Канело выбрал следующего соперника

Абсолютный чемпион второго среднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) определился со следующим соперником. Им станет чемпион по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (32-0, 22 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN KnockOut.

Отмечается, что сторона Канело рассматривала разных соперников, в том числе американца Давида Бенавидеса, россиянина Дмитрия Бивола и шведа Баду Джека. В конечном счете выбор пал на Чарло.

Ожидается, что бой состоится в сентябре. Если он будет подтвержден в ближайшие несколько дней, то менеджеры боксеров рассмотрят возможность его проведения на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Альварес последний бой провел 6 мая у себя на родине, когда судейским решением выиграл у британца Джона Райдера и этим самым защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

Чарло не выходил на ринг с 2021 года.