Канело выбрал нового соперника: появились неожиданные новости

Эдди Рейносо, менеджер и тренер объединенного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса (62-2-2, 39 КО), прокомментировал информацию о том, что они ведут переговоры о бое с экс-чемпионом в среднем дивизионе британцем Крисом Юбенком-младшим (34-3, 25 КО), передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что стороны обсуждают проведение поединка в 2025 году. В качестве место проведения назывался стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия), вмещающий более 80 тысяч зрителей.

Однако Рейносо эту информацию опроверг, отметив, что никаких переговоров о поединке с Юбенком они не вели:

"Это полная ложь. У Юбенка был шанс сразиться с Канело в сентябре, и единственное, что он сделал, это усложнил процесс переговоров. Мы больше не хотим с ним связываться на будущие бои. Что бы я вам ни говорил, это всегда правда! Я не люблю делать громкие заявления, но то, о чем я говорю - чистая правда", - сказал Рейносо в беседе с инсайдером Дэном Рафаэлем.

Напомним, что в своем последнем поединке, состоявшемся 12 октября, Юбенк победил техническим нокаутом в седьмом раунде Камила Шеремету, четырежды отправив его на настил ринга.

Альварес в последний раз выходил на ринг 15 сентября, победив единогласным решением обязательного претендента по версии WBA Эдгара Берлангу.

Стало известно, почему Канело не нокаутировал Берлангу в бою за три титула