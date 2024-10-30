Канело выбрал нового соперника: переговоры уже в процессе

Объединенный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) возобновил переговоры с экс-чемпионом в среднем дивизионе британцем Крисом Юбенком-младшим (34-3, 25 КО) о поединке в 2025 году, сообщают Vesti.kz. со ссылкой на BoxingScene.com.

Ранее стороны не смогли прийти к соглашению относительно гонораров. В ходе первого раунда переговоров предполагалось, что Юбенк и Канело проведут бой в Лас-Вегасе (США).

Однако теперь концепция изменилась, и речь идет о том, чтобы мексиканец приехал в Британию для боя на стадионе "Уэмбли", вмещающем более 80 тысяч зрителей.

"В прошлый раз мы были близки к договоренности, - рассказал промоутер британского боксера Бен Шалом. - Думаю, Канело интересует этот бой… Ему нужны не просто соперники, а звезды. Последних двух его соперников вряд ли можно отнести к этой категории, а вот Крис Юбенк-младший - это совершенно точно большая звезда. Если он все же согласится на бой в Британии, мы сделаем аншлаг на "Уэмбли" - сейчас это для нас главный приоритет".

Сам Юбенк также считает, что у него есть хорошие шансы договориться о бое с Альваресом:

"У Канело не так много потенциальных соперников, бои с которыми были бы интересны публике. Помимо Бенавидеса это, пожалуй, еще только Бивол и Бетербиев. Но они в другой весовой категории, и он вряд ли захочет подниматься к ним".

Напомним, что в своем последнем поединке, состоявшемся 12 октября, Юбенк победил техническим нокаутом в седьмом раунде Камила Шеремету, четырежды отправив его на настил ринга.

Альварес в последний раз выходил на ринг 15 сентября, победив единогласным решением обязательного претендента по версии WBA Эдгара Берлангу.