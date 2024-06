Канело узнал судьбу звания "абсолюта"

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (61-2-2, 39 КО) может сохранить звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе, сообщают Vesti.kz.

Ранее Международная боксерская федерация (IBF) обязала Канело провести защиту титула против претендента из Кубы Вильяма Скулла (22-0, 9 КО). Переговоры сторон не увенчались успехом, и IBF назначила промоутерские торги, которые должны были пройти 6-го июня.

Однако, как информирует The Ring, IBF перенесла торги на 13 июня. Причем федерация сделала это с подачи Альвареса.

Отмечается, что проведение боя со Скуллом - один из актуальных вариантов. В то же время не исключен сценарий, что Альварес предложит кубинцу отступные, чтобы тот повременил с претензиями, пока чемпион проведет более выгодный и масштабный поединок.

Напомним, после назначения боя появилась информация, что Канело намерен отказаться от титула IBF, чтобы не драться с малоизвестным соперником.

Позже известный инсайдер и журналист Дэн Рафаэль сообщил, что мексиканец еще не принял решение относительно поединка со Скуллом.

Purse bid for @canelo's IBF mandatory vs. William Scull is set for Thursday. I messaged with Canelo & he said he hasn't vacated or decided his plans yet, despite reports to the contrary that didn't quote him. His comment to me: 'No decision yet.' He's been vacationing in Italy.