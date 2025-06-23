Канело толкнул Кроуфорда во время дуэли взглядов (Видео)

В Нью-Йорке (США) состоялась пресс-конференция в рамках международного пресс-тура, посвященного мегафайту между абсолютным чемпионом второго среднего веса мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-2-2, 39 КО) и непобежденным американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Во время традиционной дуэли взглядов на сцене между соперниками произошел инцидент - Альварес толкнул Кроуфорда, спровоцировав напряженный момент. Стюарды и представители команд оперативно вмешались, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Отметим, пресс-тур стартовал 20 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), а завершится 26 июня в Лас-Вегасе (США), где и пройдет сам бой - 13 сентября.

Этот поединок ожидается как один из самых главных событий года в мировом боксе. Кроме того, он станет для Кроуфорда особенно важным вызовом, так как ради этого боя он поднимется на две весовые категории.