Канело без титулов: Алимханулы и Джейк Пол в списке его возможных соперников

Обозреватель "Чемпионата" Яхья Гасанов предположил, что после поражения Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО) его будущее в боксе выглядит туманным, но вариантов для возвращения на вершину немало, сообщают Vesti.kz.

У мексиканца может появиться шанс подраться сразу за титул - среди потенциальных соперников называются Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО), Карлос Адамес (24-1-1, 18 KO) и Эрисланди Лара (31-3-3, 19 КО). Также в шорт-листе значатся Шираз, Мбилли, Бенавидес, Бивол и даже скандальный блогер Джейк Пол.

"Там у Альвареса может появиться возможность подраться сразу за пояс. На выбор Жанибек Алимханулы, Карлос Адамес и Эрисланди Лара. Со всеми у Канело будут неплохие шансы.

Но, конечно, ждать больших имён в соперниках не приходится. Шираз, Мбилли, условный Адамес - пока проглядываются примерно такие основные варианты для Сауля. Бенавидес и Бивол – как менее вероятные опции.

Сбрасывать со счетов совсем их не будем, так как у обоих с мексиканцем есть своя история. И учтём самый экзотический выбор в лице Джейка Пола. Они уже были близки к согласованию поединка, плюс блогер регулярно пытается поддеть Канело. Может, сейчас, в период без титулов, самое время для такого боя", - размышляет автор.

Напомним, в минувшее воскресенье, 14 сентября, Альварес провел титульный бой против американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Бой продлился все 12 раундов и завершился уверенной победой американца единогласным решением судей. Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), сохранил безупречный послужной список, а Альварес потерпел лишь третье поражение в карьере.