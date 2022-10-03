"Канело" сообщили тревожные новости после боя с Головкиным

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Двукратный чемпион мира в полусреднем весе, а нынче комментатор на ESPN американец Шон Портер поделился своими впечатлениями от выступления абсолютного чемпиона во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Трилогия состоялась 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Победу единогласным решением судей одержал мексиканец.

"Я ожидал, что "Канело" будет доминировать над GGG. Я просто считаю, что Головкин и Альварес находятся на двух разных уровнях, но "Канело" этого не показал. Тот факт, что он не продемонстрировал того, чего от него ожидали в этой трилогии, наводит на мысль, что Альварес не сможет подготовиться как нужно к реваншу с Биволом.

"Канело" не был подготовлен к поединку с Биволом надлежащим образом. У него не было нескольких планов на бой. Он не сделал никаких корректировок по ходу поединка. Мы все ожидали впечатляющей победы против Головкина, так как он возвращался после поражения. Сауль уверенно вел бой, как и в прошлом, но мы не увидели ничего нового", - приводит слова Портера Fightnews.info.

Напомним, что в мае "Канело" проиграл россиянину Дмитрию Биволу единогласным решением судей. Их реванш ожидается в следующем году.

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Канело-Бивол Россия Мексика WBA Бивол Дмитрий Шон Портер

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