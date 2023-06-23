Канело сделал официальное заявление о следующем бое

Абсолютный чемпион второго среднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) в своих соцсетях опубликовал информацию о своем следующем поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно сообщению, он снова выйдет на ринг в сентябре, а его соперником станет один из бойцов Premier Boxing Champions Эла Хэймона. Он утверждает, что сделка уже заключена.

На данный момент нет других подробностей. Но как предполагает vRINGe.com бой состоится 16 сентября и будет приурочен к празднованию Дня Независимости Мексики, как это обычно бывает.

Также ясно, что соперником мексиканского боксера будет Джермалл Чарло (32-0, 22 KO), обладатель титула WBC в среднем весе (до 72,6 кг). Чарло не выходил на ринг с июня 2021 года, когда он успешно защитил свой титул, одержав победу по очкам над мексиканским боксером Хуаном Масиасом Монтиэлем.

Можно было бы предположить, что претендентом на бой с Альваресом станет обязательный претендент по версии WBC и обладатель "временного" титула Давид Бенавидес, который также выступает за PBC. Однако, учитывая их предыдущую историю, этот вариант маловероятен.

Канело выбрал следующего соперника

Альварес последний бой провел 6 мая у себя на родине, когда судейским решением выиграл у британца Джона Райдера и этим самым защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.