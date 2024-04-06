Канело? Рой Джонс назвал величайшего боксера мира

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6 апреля 16:34
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Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях и бывший лидер рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса pound-for-pound американец Рой Джонс-младший назвал своего соотечественника Теренса Кроуфорда величайшим в мире, передает Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

"Сейчас Кроуфорд - король pound-for-pound, а сразу за ним этот пацан (Наоя Иноуэ - прим. ред). Я скажу вам, почему Теренс Кроуфорд доминировал последние десять лет, и никто не приблизился к нему. Единственная причина, по которой он не получил признание короля P4P раньше, заключается в том, что никто из тех, кто находился в лидерах до него, не дал бы ему такой возможности, но теперь он определенно является лучшим вне зависимости от веса. А Иноуэ шустро идет за ним по пятам, потому что уничтожает любого, кого вы ему дадите", - отметил Джонс-младший.

Отметим, что на счету Кроуфорда 40 побед в карьере. Он по очереди становился абсолютным чемпионом мира в первом и втором полусреднем весе.

Метки:
Рой Джонс мл. Профессиональный бокс
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