Канело предложили бой с Алимханулы после победы над чемпионом

Авторитетный боксёрский журнал The Ring включил казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) в список возможных соперников чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBC - мексиканца Сауля Канело Альвареса (64-3-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

The Ring назвал четырёх кандидатов

Помимо Алимханулы, в шорт-лист вошли чемпион мира IBF кубинец Ослейс Иглесиас (16-0, 15 КО), американец Диего Пачеко (26-0, 19 КО) и представитель Гватемалы Лестер Мартинес (21-0-1, 17 КО).

"Для Канело во втором среднем весе можно устроить много боёв. Какой из них стал бы самым сложным испытанием?" — обратился The Ring к любителям бокса в социальных сетях.

Напомним, 1 ноября 2026 года Альварес вернулся на ринг в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где взял вверх над ранее непобеждённым французом Кристианом Мбилли (29-1-1, 24 КО). Благодаря этому успеху мексиканец завоевал титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе.

Алимханулы готовится к дебюту в новом дивизионе

Последний раз Жанибек выходил на ринг в апреле 2025 года. Тогда казахстанец нокаутировал француза конголезского происхождения Ануэля Нгамиссенге в пятом раунде поединка, состоявшегося в Астане.

В январе Алимханулы должен встретиться с датчанином Якобом Бэнком (20-0, 11 КО) в бою за вакантный титул WBO во втором среднем весе. Этот поединок станет для казахстанца дебютным в новой весовой категории.

Летом Алимханулы поднялся во второй средний дивизион и освободил пояс WBO в среднем весе. В начале сентября казахстанский боксёр возглавил рейтинг организации в своей новой категории.

Жанибек Алимханулы бросил вызов Канело Альваресу и выбрал дату боя