Канело предлагают бой против спарринг-партнера Головкина в Саудовской Аравии

Известный британский промоутер Эдди Хирн утверждает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) свой следующий бой может провести в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

По словам Хирна, у него уже были предварительные разговоры на эту тему. Речь идет о попытке покорить пятый вес - провести бой с чемпионом WBC в первом тяжелом весе шведом Баду Джеком (28-3-3, 17 КО):

"Да, я уже разговаривал с принцом Халедом об этом поединке. Мне нравится этот бой, ведь Джек тоже выходец из более мелких весовых категорий. Он был чемпионом в суперсреднем весе. Как отреагируют на такое предложение в команде Канело? Полагаю, что его тренер и менеджер Эдди Рейносо не будет торопиться с решением, так что потенциал есть".

Ранее Канело планировал провести в сентябре бой-реванш с чемпионом WBA российским полутяжем Дмитрием Биволом, но тот хочет больше денег. Также Альварес получил предложение подраться в рамках шоу Premier Boxing Champions с американцем Давидом Бенавидесом. Ему предлагают гарантированный гонорар в размере 40 миллионов долларов, но поговаривают, что на стриминге DAZN мексиканец зарабатывает больше.

Бой Канело - Джек может состояться в рамках шоу от новоявленной промоутерской компании Skills Challenge.

Альварес последний бой провел 6 мая у себя на родине, когда судейским решением выиграл у британца Джона Райдера и этим самым защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

Напомним, что Баду Джек иногда тренируется вместе с казахстанским средневесом Геннадием Головкиным. Швед неоднократно выступал спарринг-партнером GGG в ходе их совместного тренировочного лагеря.