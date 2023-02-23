Канело потренировал казахстанских боксеров. Видео

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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (58-2-2, 39 КО) поделился опытом с казахстанскими боксерами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, Канело провел тренировку с Абильханом Аманкулом (2-0, 2 КО) и Беком Нурмаганбетом (8-0, 6 КО). В ходе занятий в зале мексиканец показал боксерам свои фишки и отработал удары на груше.

"Привет всем казахстанским болельщикам. Обнимаю вас. Ваш друг Канело", - сказал мексиканец.

Напомним, в сентябре прошлого года Альварес провел третий бой против Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) и победил казахстанца.

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Метки:
Альварес Сауль Нурмаганбет Бек Аманкул Абильхан

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