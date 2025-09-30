Канело потребовалась операция после поражения от Кроуфорда: подробности

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканский боксёр Сауль Канело Альварес (63-3-2, 39 КО) перенёс операцию на локте, передают Vesti.kz.

По информации The Ring, восстановление займет как минимум два месяца, а возвращение Альвареса на ринг состоится не раньше, чем через 12-15 недель.

Таким образом, Канело выбыл как минимум до второй четверти 2026 года.

Для Альвареса это третья серьезная операция за последние годы — ранее он прибегал к хирургическому вмешательству из-за проблем с правым коленом в 2018-м и левой кистью в 2022-м.

Добавим, что Альваресу остаётся провести ещё два боя (из четырёх) по контракту с Riyadh Season.

В своем последнем бою, состоявшемся в сентябре, Канело проиграл единогласным судейским решением (112-116, 113-115, 113-115) американцу Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО) и лишился звания абсолютного чемпиона во втором среднем весе. Это поражение стало для мексиканца третьим в карьере.