"Канело" показал подготовку к бою с Головкиным

Появилось видео подготовки мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) к третьему бою против казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), информирует телеграм-канал Fighter channel.

Вечер профессионального бокса состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США), а мексиканец готов показать силу удара уже сейчас.

"Канело" Альварес продолжает готовиться к трилогии с Геннадием Головкиным", - подписал видео источник.

Ранее стало известно, что в рамках трилогии состоится еще один титульный бой, а казахстанец "собирает" информацию о конкуренте.

Кард трилогии Головкин - "Канело" пополнил еще один титульный бой

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