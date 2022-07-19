Головкин получил "секретное оружие" на третий бой с "Канело"

Будущий соперник Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО), одолевший мексиканца в мае этого года, были замечены в одном и том же тренировочном зале Churchill Boxing Club в Калифорнии, сообщает Allboxing.ru со ссылкой на соцсети.

Напомним, "Канело" уступил Биволу в поединке, который состоялся 8 мая в Лас-Вегасе за пояс чемпиона WBA в полутяжелом весе, которым владеет россиянин. Бой завершился победой Бивола единогласным решением судей.

17 сентября "Канело" проведет третий бой Головкиным. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт:



