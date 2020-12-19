"Канело" отреагировал на слова Головкина "убить в ринге" про Де Ла Хойю

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 КО) прокомментировал высказывания казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) про его бывшего промоутера. Его слова приводит vRINGe.com.

Когда GGG узнал о желании 47-летнего ветерана Оскара Де Ла Хойи возобновить карьеру и сразиться с ним, то заявил следующее: "Все ж знают, что у этого мужика очень грязный рот. Все, что связано с Головкиным для него - сущий кошмар. Если у меня будет легальная возможность убить его в ринге, я ж могу и воспользоваться шансом".

"Канело" прямо назвал слова GGG глупостью. "Он несет чушь, потому что в ринг выходят навредить оппоненту, да, но не убивать его, -подчеркнул Сауль в комментарии Boxing Social. - Нельзя хотеть кого-то убить там. Это не гуманно. Это тупость. Негуманно специально хотеть кого-то убить".

Добавим, что утром 19 декабря Головкин успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, удосрочив обязательного претендента Камила Шеремету (21-1, 5 КО). Причем поляка четырежды побывал на канвасе, после чего отказался от боя в седьмом раунде.