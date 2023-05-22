Канело определился со следующим соперником

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Сегодня 15:23
©instagram.com/canelo

Абсолютный чемпион второго среднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) определился со следующим соперником, сообщают Vesti.kz.

По информации vRINGe.com, его тренер и менеджер по совместительству Эдди Рейносо дал понять, что приоритеты Канело остались прежними - в сентябре хочет провести реванш с чемпионом дивизионом выше россиянином Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО), которому уступил по очкам в прошлом году. 

Рейносо при этом на днях встретился с представителями временного чемпиона WBC в этом же весе американцем Давидом Бенавидесом (27-0, 23 КО). Интересно, что наставник очень странно прокомментировал эту встречу. Об этом рассказал обозреватель бокса Сальвадор Родригес: "Вчера пообщался с Рейносо. Он дал понять, что приоритет для Канело остается прежним - реванш с Биволом. В суперсреднем или полутяжелом весе? Будет видно. По его словам, встреча с промоутером Бенавидеса Сэмпсоном Левковицем, это, скорее, встреча друзей".

У Бенавидеса же считают иначе. Утверждают, что сделают официальное предложение Альваресу - готовы драться с ним в сентябре. Не исключено, что команда Канело собирается просто разыграть "карту Бенавидеса" в непростых переговорах с Биволом - попытаются сделать его более сговорчивым, намекая на то, что у них (в отличие от Дмитрия) есть и другие варианты.

Напомним, что последний бой Канело провел 6 мая, когда судейским решением победил британца Джона Райдера (32-6, 18 КО). Этим самым Сауль защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

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Метки:
Канело-Бивол Россия Мексика Альварес Сауль WBA Бивол Дмитрий

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