"Канело" назвал самого жесткого панчера в своей карьере

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Сегодня 12:11

Абсолютный чемпион второго среднего веса мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) утверждает, что обладатель поясов WBA Super/IBF дивизионом ниже казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) точно не является самым жестким панчером, с которым он когда-либо дрался, сообщает vRINGe.com.

Их третий бой состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса.

"Кто был самым жестким панчером, с которым я встречался в ринге? - задумался "Канело". - Это был Джеймс Кирклэнд. Самый тяжелый удар был у него. Я чувствовал его мощь прямо здесь (поднимает руки)".

Бой "Канело" с американцем Кирклэндом состоялся в 2015 году и завершился досрочной победой мексиканца в третьем раунде.

Напомним, ранее Головкин припомнил "Канело" скандал с допингом перед трилогией.

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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