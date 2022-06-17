"Канело" нашли соперника после трилогии с Головкиным

Известный промоутер Боб Арум попытался предугадать соперника для мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) после трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает vRINGe.com.

"Мне, если честно, кажется, что Альварес останется в суперсреднем весе. Как по мне, у него там много интересных оппонентов. Там есть тот же Давид Бенавидес, а это невероятный боец. Так что я не думаю, что "Канело" вернется в полутяжи. Хотя могу и ошибаться. Им принимать решение. Но мне кажется, он останется в 76,2 килограмма.

Я в приятельских отношениях с "Канело", мы частенько болтаем. Я им говорю: "Дождитесь победителя боя между моими двумя полутяжами Бетербиевым и Смитом". Шучу, что в противостоянии с ними ему придется хорошенько попотеть, чтобы отработать свой гонорар. Знаю, что Бетербиев был бы солидным вызовом для "Канело". То же самое касается и Смита. Насколько это реально? Поживем - увидим. Но, судя по всему, этот бой до конца года априори нереален, так как у "Канело" уже есть соперник - в сентябре он сразится с Геннадием Головкиным", - напоминает Арум.

Напомним, третий бой между Головкиным и Альваресом состоится 17 сентября. Первый прошел в 2017-м и не выявил сильнейшего, а спустя год победу решением праздновал Альварес.

Что касается поединка Бетербиев - Смит, то он состоится 18 июня в Нью-Йорке (США).

Озвучено имя следующего соперника победителя боя за три титула

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