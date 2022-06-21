"Канело" начал подготовку к трилогии с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканцем Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) начал подготовку к третьему бою со своим главным антагонистом - казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На неделе "Канело" и Головкин отправятся в мини-промотур по США для раскрутки предстоящей трилогии. Боксеры посетят Лос-Анджелес и Флориду в пятницу, 24 июня. В понедельник, 27 июня, они прибудут в Нью-Йорк.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

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Альварес в начале мая потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в объединительном бою за титулы IBF, IBO и WBA Super в среднем весе.

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