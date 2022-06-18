Стали известны даты пресс-конференций Головкина и "Канело" перед трилогией

Объявлены даты пресс-конференций Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) в рамках пресс-тура перед третьим боем, сообщает boxinginsider.com.

По информации источника, первая пресс-конференция должна состоятся 24 июня в Лос-Анджелесе, а вторая - через три дня, 27 июня, в Нью-Йорке.

"Хотя Головкин не дерется так много, как раньше, и к тому же стареет, нет сомнений, что этот поединок будет широко рекламироваться. Действительно, поражение "Канело" от чрезвычайно талантливого Бивола может привести к повышенному интересу к третьему бою с Головкиным. Вдобавок ко всему на протяжении многих лет между двумя будущими членами Зала славы была настоящая вражда. Они просто не любят друг друга", - пишет источник.

Третий бой между GGG и "Канело" состоится 17 сентября. Первый прошел в 2017-м и не выявил сильнейшего, а спустя год победу решением праздновал Альварес.

Напомним, Альварес в начале мая потерпел сенсационное поражение от Бивола.

В "Конкурсе прогнозов" доступен следующий тур. Участвовать!

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.

Смотрим, комментируем, лайкаем!