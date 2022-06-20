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Названо место трилогии "Канело" - Головкин

Названо место трилогии "Канело" - Головкин
©marca.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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СМИ разузнали место проведения третьего боя между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Мarca, намеченная на 17 сентября трилогия состоится на T-Mobile Arena (Лас-Вегас, штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Как известно, первый завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл звездный мексиканец.

Отмечается, что другие источники также называют данную арену местом проведения предстоящего поединка, на кону которого будет звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса, которым владеет Альварес.

Для "Канело" это будет седьмой бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где он ранее одержал четыре победы при одной ничьей и одном поражении.

Трилогию также хотели принять AT&T Stadium (Арлингтон, штат Техас, США) и Allegiant Stadium (Парадайз, штат Невада, США).

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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