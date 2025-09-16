Канело и Кроуфорд установили рекорд столетия: грядет реванш

Бой за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО) и американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) собрал рекордную телеаудиторию, передают Vesti.kz.

Сколько зрителей собрал бой Канело - Кроуфорд

"Самый просматриваемый титульный поединок в мужском боксе этого столетия". Именно так отчитался стриминговый сервис Netflix, который и вел бесплатную трансляцию боя.

По информации источника, бой Канело - Кроуфорд привлёк свыше 41 миллиона зрителей по всему миру: в прямом эфире бой посмотрели более 20 миллионов человек.

Однако до рекорда им далеко. В 2024 году бой блогера Джейка Пола с легендарным Майком Тайсоном, где не разыгрывались пояса, посмотрели около 108 миллиона человек. В рамках того же ивента состоялся женский титульный поединок Кэти Тэйлор - Аманда Серрано, который привлёк 74 миллиона зрителей.

Напомним, в ночь с 13 на 14 сентября в Лас‑Вегасе (США) Кроуфорд поднялся на два дивизиона и победил Альвареса, отобрав у мексиканца звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Теренс Кроуфорд — первый боксёр в истории, ставший абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях.

Кроуфорд и Канело проведут реванш?

Обозреватель Билл Симмонс заявил в своём подкасте, что соперники проведут реванш. Никаких доказательств этого он не привёл.

Однако тренер Кроуфорда не видит смысла во втором поединке с Альваресом.

"Канело больше не захочет этого дерьма. Слишком односторонний бой. Как только мы окончательно освоились, как только мы поймали ритм, сразу же после этого всё там было понятно. Сразу же после этого было видно, что мы будем на коне", - заявил Брайан Макинтайр в интервью FightHype.



