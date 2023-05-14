"Канело и Чарло, где вы?". Алимханулы сделал громкое заявление после досрочной победы

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Сегодня 09:40
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Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) прокомментировал свою победу над канадским боксером Стивеном Батлером (32-4-1, 26 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел в Стоктоне (США) и стал главным событием вечера бокса. Казахстанец дважды отправил соперника в нокдаун, а затем до завершения второго раунда удосрочил его. 

"Всем добрый вечер! Где вы, чемпионы? Я иду за вами. Я король среднего веса. Выходите драться со мной. Если скажете завтра, буду боксировать завтра. Я готов боксировать с любым соперником в любой весовой категории. Канело и Чарло, я иду за вами", - отметил Алимханулы.

Таким образом, казахстанец выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.

Для Жанибека это была вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).

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Метки:
Алимханулы Жанибек Альварес Сауль Чарло Джермалл

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