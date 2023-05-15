Без Канело и Чарло. Эксперт нашел крутых соперников для чемпионской защиты Алимханулы

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 17:51
©Top Rank

Авторитетный британский обозреватель Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы Жанибека Алимханулы после успешной защиты чемпионского титула WBO в среднем весе в бою с канадцем Стивеном Батлером. В ходе беседы, специалист объяснил, почему бои казахстанца с Джермаллом Чарло и Саулем Канело Альваресом не состоятся и предложил ему реальных соперников.

Встреча Алимханулы с Батлером прошла в Стоктоне (США). Развязка состоялась во втором раунде, когда канадец дважды упал в нокдаун, а затем был нокаутирован казахстанцем. После боя Алимханулы сделал громкое заявление, бросив вызов мексиканцу Саулю Канело Альваресу и американцу Джермаллу Чарло.

"Алимханулы победил ярко и эффектно. Однако оппозиция была очень слабая. На фоне прошлого боя с Бентли, Батлер - шаг назад. Чарло и Канело даже не обратят на него внимание. Единственным вариантом являются такие же молодые и перспективные средневесы. Такие, как Эскива Фалькао или Карлос Адамес. Очень интересны было бы расширить географию и провести бои в Великобритании: Феликс Кэш или Хамза Шираз - будут прекрасными оппонентами.

Джанибеку 30 лет и сейчас самое время повышать ставки. Лучше выбрать непобежденного проспекта или провести реванш против Дензела Бентли", - отметил Смит.

Таким образом, казахстанец выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.

Для Жанибека это была вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:51
Профи-бокс
Без Канело и Чарло. Эксперт нашел крутых соперников для чемпионской защиты Алимханулы
Сегодня , 16:15
Профи-бокс
В США нашли новых двух соперников для Алимханулы после защиты титула
Сегодня , 13:53
Профи-бокс
В США раскритиковали победу Алимханулы в титульном бою
Сегодня , 07:59
Профи-бокс
Головкин отреагировал на повторение исторического успеха Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 15:26
Профи-бокс
Лучший в мире? В Великобритании восхитились нокаутом Алимханулы в чемпионском бою
Вчера , 14:53
Профи-бокс
"Бокс жесток". Соперник Алимханулы высказался о поражении в чемпионском бою
Вчера , 12:48
Профи-бокс
В США назвали главное отличие двух чемпионских защит Алимханулы
Вчера , 11:57
Профи-бокс
Тотальное избиение! Стала доступна статистика ударов чемпионского боя Алимханулы
Вчера , 10:55
Профи-бокс
Назван ключевой момент досрочной победы Алимханулы в чемпионском бою
Вчера , 10:35
Профи-бокс
Полное видео чемпионского боя Алимханулы с двумя нокдаунами и нокаутом
© 2008 - 2023 ТОО «EML»