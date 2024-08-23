Канело Альварес сделал заявление о реванше с Биволом

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Сегодня 17:42
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Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (61-2-2, 39 КО) прояснил свою позицию по реваншу с россиянином Дмитрием Биволом (23-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

Канело в мае 2022 года поднялся в полутяжелый вес, чтобы отобрать титул по линии WBA у Бивола, но потерпел фиаско, уступив решением судей по итогам 12 раундов.

"Да, это возможно. Это единственный бой, ради которого я бы еще раз поднялся в полутяжелый дивизион", - приводит слова Альвареса Pound4Pound.

Канело вернется в ринг 14 сентября в Лас-Вегасе (США), где он разделит ринг с американцем пуэрториканского происхождения Эдгаром Берлангой (22-0, 17 КО).

У Бивола на 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) запланирован супербой с соотечественником Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО).

Метки:
Альварес Сауль Бивол Дмитрий Профессиональный бокс

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