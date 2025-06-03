Канело Альварес принял решение о завершении карьеры

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) сообщил, что планирует завершить профессиональную карьеру в возрасте 37 лет, передают Vesti.kz.

По его словам, он рассчитывает провести остаток карьеры в сотрудничестве с Турки Аль аш-Шейхом, главой саудовского национального бренда Riyadh Season и владельцем бренда The Ring.

"Турки Аль аш-Шейх - это определенно тот человек, с которым я намерен закончить боксерскую карьеру, - сказал Альварес на пресс-конференции, посвященной турниру по гольфу No Golf No Life . - Мой организм в порядке, я могу боксировать еще несколько лет. 37 лет - это возраст, в котором я хочу уйти из бокса, чтобы бокс не заставил меня сделать это. Мне не нужно продолжать карьеру ради денег или достижений. Я говорю, что уйду в 37, и я сделаю это".

В феврале Канело подписал контракт на четыре поединка с брендом Riyadh Season. В первом поединке в мае он вернул себе звание "абсолюта", победив Уильяма Скулла.

Свой следующий бой 34-летний мексиканец проведет 12 сентября в Лас-Вегасе (США) против абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

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