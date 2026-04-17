Канело Альварес анонсировал своё возвращение и бой с чемпионом мира

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканский боксёр Сауль Канело Альварес (63-3-2, 39 КО) готовиться к возвращению на ринг, сообщают Vesti.kz.

Когда Канело вернётся на ринг?

Свой следующий бой Канело намерен провести в сентябре в Саудовской Аравии - спустя год после поражения американцу Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО), забравшего у мексиканца титул абсолютного чемпиона.

По словам 35-летнего Альвареса, такой перерыв ему был необходим для полноценного восстановления. Сообщалось, что мексиканец перенёс операцию на локте.

"Мне пришлось заняться своим телом и травмами, которые обычно откладываешь. Потом они накапливаются, так что я дал себе время, чтобы решить эти проблемы. И это того стоило. Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Я тренируюсь и чувствую себя счастливым — иногда именно это и нужно. В сентябре вы увидите меня прежнего", — заявил Альварес.

Кто станет следующим соперником Канело?

По словам мексиканца, его команда рассматривает нескольких кандидатов, но приоритет - чемпион мира.

"Сейчас мы рассматриваем возможного соперника на осенний бой, анализируем варианты, — заявил Канело. — Ричард Шефер (промоутер Альвареса) на прошлой неделе был в Лондоне вместе с Турки Аль аш-Шейхом, так что посмотрим. Там есть несколько вариантов соперников. Посмотрим, кто лучший из них, но всегда выбираем самого сильного, и прежде всего чемпиона", - добавил Альварес.

Отметим, что чемпионами мира во втором среднем весе является:

Кристиан Мбилли (WBC),Хосе Армандо Ресендис (WBA),Ослейс Иглесиас (IBF).

Обладатель пояса WBO определится в майском поединке Хамзы Шираза и Алема Бегича.