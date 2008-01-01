Как Альварес разгромил Смита. Стала известна статистика ударов

Стала известна статистика ударов в бое за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе между Саулем Альваресом (54-1-2, 36 КО) и Каллумом Смитом (27-1, 19 КО), сообщают Vesti.kz.

Напомним, поединок боксеров стал главным на вечере бокса, который прошел на стадионе Alamodome в Сан-Антонио (штат Техас, США). Альварес победил по итогам 12 раундов единогласным решением судей.

Согласно статистике мексиканец превзошел британца по ряду показателей. Так, Альварес нанес 214 точных ударов против 99 у Смита. Разница в джебах и точных силовых попаданиях также в пользу победителя - 88-44 и 126-55 соответственно.

Стоит отметить, что Смит половину боя боксировал с травмированной рукой. По неподтвержденным данным, он порвал бицепс.