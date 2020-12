Порвал бицепс? Стало известно о травме Каллума Смита во время боя с "Канело" Альваресом

Британский боксер Каллум Смит (27-1, 19 КО) половину боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (54-1-2, 36 КО) провел с травмой руки, сообщает Boxing UK.

По данным паблика, вероятнее всего, во время поединка боксер порвал бицепс. Отмечается, что если диагноз подтвердится, то Смита не стоит подвергать резкой критике за то, что он потерпел поражение.

Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой "Канело" единогласным решением судей. Смит потерял свой титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе. Также мексиканец завоевал вакантный пояс WBC в этой же категории.