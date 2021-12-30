Авторитетный журнал о боксе The Ring подвел итоги уходящего 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, "Бойцом года" признан мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО), который в этом году стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Приз "Самому вдохновляющему" достался 90-летнему ветерану промоутерского бизнеса - главе Top Rank Бобу Аруму.

"Тренером года" стал заведующий подготовкой "Канело" Эдди Рейносо.

"Выступлением года" признана победа Шакура Стивенсона над Джеймелом Херрингом (ТКО 10).

"Камбэк года" совершил испанский ветеран Кико Мартинес, который вырубил в 6-м раунде чемпиона IBF в полулегком весе Кида Гэлэхэда.

В "Апсете года" второй сезон кряду - бой Теофимо Лопеса, но на этот раз американец проиграл андердогу. Влет Лопеса Джорджу Камбососу победил в этой номинации.

"Проспектом года" стал 22-летний американец Брэндан Ли (24-0, 22 КО), который в трех боях победил нокаутом, затратив 11 раундов.

"Событие года" - бой Усик против Джошуа.

"Раунд года" состоялся в третьем поединке Фьюри - Уайлдер (4-я трехминутка).

"Нокаут года" зафиксирован в противостоянии Габриэля Росадо и Бектемира Меликузиева: американский боксер победил в третьем раунде.

Напомним, что в 2013 году Росадо встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и был нокаутирован им в седьмом раунде.