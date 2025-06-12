Журнал отметил стремление Алимханулы попасть в андеркард Канело - Кроуфорд

13 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится один из самых ожидаемых поединков 2025 года, передают Vesti.kz.

В рамках сотрудничества Riyadh Season и UFC суперинвестор Турки Аль аш-Шейх и глава промоушена Дана Уайт организуют мегабой между суперзвездами мирового бокса - мексиканцем Саулем Канело Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.

Подготовка к событию уже стартовала, и внимание болельщиков и специалистов сосредоточено на формировании андеркарда. Турки Аль аш-Шейх дал понять, что не хочет видеть на вечере боксеров с "убегающим" стилем:

"Никаких больше Тома и Джерри в Riyadh Season".

Это заявление вызвало широкую дискуссию в боксерском сообществе. Ряд звезд выразили желание попасть в кард, а интернет-журнал vRINGe.com оперативно отреагировал на активность бойцов в соцсетях, приведя их высказывания.

"Чемпион WBC в среднем весе Карлос Адамес с иронией отреагировал на слова организатора: "В ринге я всегда в роли Тома".

А еще Карлос намекает на долгожданную унификацию с казахстанцем Жанибеком Алимханулы: "Какой бой был бы самым лучшим соглавным событием для ивента Канело - Кроуфорд?".

Жанибек солидарен: "Вижу по сообщениям в соцсетях, что болельщики просят Турки, чтобы он сделал мне бой с Адамесом в андеркарде у Канело и Кроуфорда. Я полностью за. С удовольствием поддерживаю. Я готов!".

Еще один потенциально крутейший унификационный бой для карда - за звание абсолютной чемпионки в полусреднем весе между Микаэлой Майер (США) и Лорен Прайс (Великобритания). Микаэла тоже уже обратилась к суперинвестору.

В шоу Канело - Кроуфорд хотят и другие бойцы. Экс-чемпион из США легковес Тевин Фармер обещает нокаутировать в июле Флойда Скофилда. Говорит, ему нужен соперник на сентябрь.

Громко заявивший о себе ирландский средневес Аарон Маккенна готов к лучшим из лучших: "Жанибек, Адамес или Лара! Любой чемпион мира! Давайте сделаем это в шоу Канело - Кроуфорд! Давайте зажжем в среднем весе! Ирландцы идут!", - пишет издание.

Стоит отметить, что Жанибек Алимханулы, как и Карлос Адамес, является действующим чемпионом в среднем весе. При этом казахстанец владеет двумя титулами - по версиям IBF и WBO. Если их поединок все же будет организован, на кону окажутся все принадлежащие боксерам чемпионские пояса.