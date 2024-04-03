Жестким нокаутом обернулось возвращение боксера в ринг

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (20-0, 17 КО) вернулся в ринг впервые с декабря 2021 года, передают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Texas Troubadour Theatre в Нашвилле (США) он встречался с американцем Деоном Ронни Хейлом (5-18-1, 4 КО). Развязка наступила в третьем раунде.

Сиренко загнал соперника в угол и заставил того после серии ударов взять колено, после чего Хейл не смог подняться.

Изначально бой Сиренко против Хейла должен был пройти 5 марта, однако американец был арестован.

Для украинца этот поединок стал первым с 18 декабря 2021 года. Тогда во время вечера бокса в Броварах он победил Андрея Руденко. Сиренко должен был вернуться в ринг 25 марта 2023, но получил травму и перенес операцию.