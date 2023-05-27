Ждем дерби? Два казахстанца приблизились к чемпионскому бою в весе Алимханулы

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 12:15
©Top Rank

Обновился рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC). Изменения коснулись и среднего веса, в рамках которого выступает небитый казахстанец Мейирим Нурсултанов, сообщают Vesti.kz.

В этом списке Нурсултанов поднялся с четвертого на вторую строчку. На первом месте его соотечественник Геннадий Головкин, а временным чемпионом является доминиканец Карлос Адамес. При этом титулом на протяжении нескольких лет владеет американец Джермалл Чарло.

Между тем, Жанибек Алимханулы владеет чемпионским титулом WBO в этом же весе.

Напомним, что Мейирим последний бой провел 15 апреля в Японии, когда нокаутировал в восьмом раунде местного боксера Кадзуто Такесако и защитил свой пояс WBO International в среднем весе.

Для Такесако это поражение стало первым на профи-ринге, а казахстанец добился 19 победы из которых 11 были досрочными.

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Головкин Геннадий Алимханулы Жанибек Нурсултанов Мейирим

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:27
Профи-бокс
Промоутеру Алимханулы предрекли крах после скандального боя Ломаченко
Сегодня , 12:15
Профи-бокс
Ждем дерби? Два казахстанца приблизились к чемпионскому бою в весе Алимханулы
Сегодня , 10:21
Профи-бокс
У Неймара проблемы в суде
Вчера , 21:39
Профи-бокс
Абсолютный чемпион мира получил наказание за толчок Ломаченко на дуэли взглядов
Вчера , 17:53
Профи-бокс
Стопроцентный нокаутер Бетербиев проведет защиту титулов против жертвы Канело
Вчера , 08:36
Профи-бокс
"Маленькая рыжая колбаска". Макгрегор отреагировал на слова Канело
25 мая, 21:05
Профи-бокс
Обидчик Ломаченко ворвался в топ-10 рейтинга P4P от The Ring
25 мая, 20:00
Профи-бокс
Бой Головкина назвали одним из самых ожидаемых в истории бокса
25 мая, 17:56
Профи-бокс
Стала известна дата следующего боя непобежденного казахстанца с девятью нокаутами
25 мая, 17:41
Профи-бокс
Эксперт прокомментировал тренировки Елеусинова с тренером Алимханулы и "иск на полмиллиона"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»