Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов (20-0, 11 КО) начал тренировочный лагерь к своему следующему бою, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый этап подготовки стартовал в Казахстане. А сам боксер на своем Instagram-аккаунте опубликовал видео с тренировки.

Напомним, что в ноябре в претендентском бою по линии WBC он встречался с чилийцем Хулио Аламосом (16-2, 9 КО). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой казахстанца судейским решением.

В данный момент, Нурсултанов возглавляет рейтинг лучших боксеров Казахстана вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) по версии портала BoxRec. Там он сменил именитого соотечественника Геннадия Головкина, бессменно занимавшего лидирующую позицию на протяжении нескольких лет.